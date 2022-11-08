Стоматолог назвала пять самых вредных для зубов снеков

Многие снеки вредят зубам, наиболее опасные — это чипсы, которые содержат много крахмала, распадающегося под действием слюны и прилипающего к эмали. Об этом "Газете.ru" рассказала хирург-имплантолог и главный врач Центра лазерной стоматологии Magic Dental Наталия Королевская.

"Когда мы кладём чипсы в рот, они постепенно превращаются в липкую кашу и застревают в межзубных промежутках и других неровностях поверхности зубов, способствуя развитию кариеса и пародонтита", — объяснила она.

Второе место по вредности для зубов занимают сухарики, от них эмаль покрывается микротрещинами, в которых застревает налёт. Третьими в антирейтинге идут семечки, так как зачастую их грызут передними резцами, которые в итоге приобретают V-образную форму, продолжила врач. Затем по списку — вяленая рыба. Её тоже трудно раскусить, поэтому эмаль сильно травмируется.

"Пятый опасный для зубов продукт — попкорн. Он, как и чипсы, содержит крахмал, а значит, образуется много сахара. Вязкая кашица, которая возникает при жевании, застревает между зубами. Неприятным сюрпризом становятся и оставшиеся в попкорне зёрна кукурузы. Если попадёт на зуб, могут возникнуть сколы", — констатировала Королевская.

Замыкают перечень сухофрукты, орехи и леденцы. Стоматолог посоветовала каждый раз после перекуса хорошо полоскать рот, а перед сном тщательно чистить зубы с использованием специальных ёршиков и ирригаторов.