Вертолёт Ми-2 разбился в Костромской области, на борту было пять человек
Вертолёт Ми-2 потерпел крушение в Костромской области во время выполнения санитарного рейса, на его борту было пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В Костромской области, примерно в четырёх километрах от аэропорта Сокеркино, потерпел крушение вертолёт Ми-2, выполнявший санитарный рейс. На борту было пять человек", — уточнил собеседник агентства.
Губернатор Сергей Ситников подтвердил данные о крушении. Он уже выехал на место аварийной посадки вертолёта. Борт принадлежит АО "Костромское авиапредприятие", он выполнял полёт из Шарьи по заданию санитарной авиации. По предварительным данным, есть пострадавшие, уточнил губернатор. На место стянуты оперативные службы.
Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутске с места крушения вывезли обломки истребителя Су-30, который 23 октября упал на двухквартирный дом. Сегодня там начнут снос повреждённых строений.
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