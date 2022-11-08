Вертолёт Ми-2 разбился в Костромской области, на борту было пять человек

Вертолёт Ми-2 потерпел крушение в Костромской области во время выполнения санитарного рейса, на его борту было пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В Костромской области, примерно в четырёх километрах от аэропорта Сокеркино, потерпел крушение вертолёт Ми-2, выполнявший санитарный рейс. На борту было пять человек", — уточнил собеседник агентства.