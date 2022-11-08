Съёмочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел украинских диверсантов в ЛНР
Cъёмочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел украинских диверсантов в районе Белогоровки в ЛНР. Как сообщают сами журналисты, группа выехала с сапёрами на разминирование. Во время подрыва одного из боеприпасов из соседней лесополосы был открыт огонь.
Кадры стрелкового боя, в который попала съёмочная группа телеканала "Звезда". Видео © телеграм-канал "Zvezdanews"
"Сегодня выезжали с сапёрами 4-й бригады 2-го армейского корпуса ЛНР в район Белогоровки. Там сейчас идёт активное наступление наших войск. Чтобы его обеспечить, должны пройти инженеры, проверить всё на предмет мин и растяжек. После того как несколько мин были обезврежены, одна попалась, установленная на неизвлекаемость. Её подорвали дистанционно. Из соседней лесополосы начался обстрел", — рассказал корреспондент Валентин Гвоздев.
Оператор Андрей Подгорнов оказался практически под перекрёстным огнём, но быстро сориентировался и ушёл в укрытие. К счастью, никто не пострадал. Гвоздев предположил, что огонь вела украинская диверсионная группа.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором один из российских военнослужащих показывает поражающие элементы запрещённого кассетного боеприпаса, активно используемого ВСУ.
Getty Images / Ed Ram