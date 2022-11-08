Съёмочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел украинских диверсантов в ЛНР

Cъёмочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел украинских диверсантов в районе Белогоровки в ЛНР. Как сообщают сами журналисты, группа выехала с сапёрами на разминирование. Во время подрыва одного из боеприпасов из соседней лесополосы был открыт огонь.

Кадры стрелкового боя, в который попала съёмочная группа телеканала "Звезда". Видео © телеграм-канал "Zvezdanews"

"Сегодня выезжали с сапёрами 4-й бригады 2-го армейского корпуса ЛНР в район Белогоровки. Там сейчас идёт активное наступление наших войск. Чтобы его обеспечить, должны пройти инженеры, проверить всё на предмет мин и растяжек. После того как несколько мин были обезврежены, одна попалась, установленная на неизвлекаемость. Её подорвали дистанционно. Из соседней лесополосы начался обстрел", — рассказал корреспондент Валентин Гвоздев.

Оператор Андрей Подгорнов оказался практически под перекрёстным огнём, но быстро сориентировался и ушёл в укрытие. К счастью, никто не пострадал. Гвоздев предположил, что огонь вела украинская диверсионная группа.