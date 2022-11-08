Монтаж первого пролёта Крымского моста завершён
Хуснуллин: Монтаж первого пролёта Крымского моста завершён, второй установят 11 ноября
Первый пролёт автомобильной части Крымского моста установлен. Фото © t.me / Марат Хуснуллин
Первый пролёт автомобильной части Крымского моста, который пострадал во время диверсии, уже установлен, а монтаж второго — начнётся 11 ноября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в телеграм-канале.
Установлен первый пролёт автомобильной части Крымского моста после диверсии. Фото © t.me / Марат Хуснуллин
"Завершили надвижку первого пролётного строения автодорожной части Крымского моста. Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролёта в кратчайшие сроки. Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролётного строения заняла 12 часов", — уточнил он и добавил, что установка второго пролёта запланирована на 11 ноября.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. По словам президента РФ Владимира Путина, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ подтвердили обоснованность таких выводов. Ремонт моста начался практически сразу после диверсии. Накануне первый пролёт автодорожной части Крымского моста был доставлен к месту монтажа.