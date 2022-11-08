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8 ноября, 15:29

Монтаж первого пролёта Крымского моста завершён

Хуснуллин: Монтаж первого пролёта Крымского моста завершён, второй установят 11 ноября

<p>Первый пролёт автомобильной части Крымского моста установлен. Фото © t.me / <a href="https://t.me/mkhusnullin/658?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Марат Хуснуллин</a></p>

Первый пролёт автомобильной части Крымского моста установлен. Фото © t.me / Марат Хуснуллин

Первый пролёт автомобильной части Крымского моста, который пострадал во время диверсии, уже установлен, а монтаж второго — начнётся 11 ноября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в телеграм-канале.

Установлен первый пролёт автомобильной части Крымского моста после диверсии. Фото © t.me / Марат Хуснуллин

Установлен первый пролёт автомобильной части Крымского моста после диверсии. Фото © t.me / Марат Хуснуллин

"Завершили надвижку первого пролётного строения автодорожной части Крымского моста. Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролёта в кратчайшие сроки. Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролётного строения заняла 12 часов", — уточнил он и добавил, что установка второго пролёта запланирована на 11 ноября.

Названы сроки ремонта разрушенной части Крымского моста

Названы сроки ремонта разрушенной части Крымского моста

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. По словам президента РФ Владимира Путина, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ подтвердили обоснованность таких выводов. Ремонт моста начался практически сразу после диверсии. Накануне первый пролёт автодорожной части Крымского моста был доставлен к месту монтажа.

Татьяна Миссуми

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