Шойгу проинспектировал командный пункт СВО и заслушал доклад генерала Суровикина
Шойгу проинспектировал командный пункт группировки ВС РФ, выполняющей задачи в зоне СВО
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединённой группировки российских войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего Объединённой группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке, о характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях, а также отдельно — по вопросам обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации", — уточнили в министерстве.
Кроме того, глава Минобороны наградил российских военнослужащих за проявленные мужество и героизм в ходе специальной операции медалями "Золотая Звезда" Героя России, орденами Мужества и другими госнаградами во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.
Ранее Лайф писал, что Суровикин не исключил принятия трудных решений в рамках СВО. При этом генерал армии подчеркнул, что российская сторона прежде всего будет исходить из необходимости максимально сохранить жизни мирных граждан и военнослужащих.
t.me / Минобороны России