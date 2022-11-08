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Регион
Опубликовано 8 ноября 2022, 15:25
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Шойгу проинспектировал командный пункт СВО и заслушал доклад генерала Суровикина

Шойгу проинспектировал командный пункт группировки ВС РФ, выполняющей задачи в зоне СВО

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединённой группировки российских войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего Объединённой группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке, о характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях, а также отдельно по вопросам обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации", — уточнили в министерстве.

Кроме того, глава Минобороны наградил российских военнослужащих за проявленные мужество и героизм в ходе специальной операции медалями "Золотая Звезда" Героя России, орденами Мужества и другими госнаградами во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.

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Ранее Лайф писал, что Суровикин не исключил принятия трудных решений в рамках СВО. При этом генерал армии подчеркнул, что российская сторона прежде всего будет исходить из необходимости максимально сохранить жизни мирных граждан и военнослужащих.

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t.me / Минобороны России

Артур Белкин
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