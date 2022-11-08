Учёные выяснили, что чувствуют люди перед смертью

Специалисты Нью-Йоркского университета Лангоне установили, что в момент смерти сознание ясно как никогда — и это не похоже на бред и иллюзию: мозг работает на полную силу, погружая человека в воспоминания и анализ. Об этом сообщает портал Neuroscience News.

"Во время умирания мозг имеет повышенную активность и повышенные маркеры ясности сознания, предположительно, человеческое самоощущение, как и другие биологические функции, может не полностью прекратиться со смертью", — сделали вывод учёные.

Оказалось, что каждый пятый из тех, кто пережил сердечно-лёгочную реанимацию после остановки сердца, может подробно описать переживания, хотя с виду кажется, что человек находился без сознания. Участниками эксперимента стали 567 мужчин и женщин, переживших остановку сердца.

Они рассказали, что чувствовали ощущение отделения от тела, наблюдали за событиями без боли или страданий. Также в момент остановки сердца они осмысленно оценивали свою жизнь и как обычно размышляли о своих действиях, намерениях и мыслях по отношению к другим.

"Мы обнаружили всплески мозговой активности: гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волны. Некоторые из этих волн возникают, когда люди находятся в сознании и выполняют высшие психические функции, такие как мышление, поиск в памяти и сознательное восприятие", — рассказал один из руководителей исследования, доктор медицинских наук Сэм Парния.

Таким образом, учёным впервые удалось зафиксировать околосмертный опыт, и стресса при этом никто не испытывал. Авторы работы отмечают, что самоощущение может не полностью прекращаться во время смерти, но "эволюционной цели этого явления" пока никто не знает.