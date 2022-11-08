Учёные выяснили, что чувствуют люди перед смертью
Учёные из Университета Лангоне узнали, что чувствуют люди перед смертью
Специалисты Нью-Йоркского университета Лангоне установили, что в момент смерти сознание ясно как никогда — и это не похоже на бред и иллюзию: мозг работает на полную силу, погружая человека в воспоминания и анализ. Об этом сообщает портал Neuroscience News.
"Во время умирания мозг имеет повышенную активность и повышенные маркеры ясности сознания, предположительно, человеческое самоощущение, как и другие биологические функции, может не полностью прекратиться со смертью", — сделали вывод учёные.
Оказалось, что каждый пятый из тех, кто пережил сердечно-лёгочную реанимацию после остановки сердца, может подробно описать переживания, хотя с виду кажется, что человек находился без сознания. Участниками эксперимента стали 567 мужчин и женщин, переживших остановку сердца.
Они рассказали, что чувствовали ощущение отделения от тела, наблюдали за событиями без боли или страданий. Также в момент остановки сердца они осмысленно оценивали свою жизнь и как обычно размышляли о своих действиях, намерениях и мыслях по отношению к другим.
"Мы обнаружили всплески мозговой активности: гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волны. Некоторые из этих волн возникают, когда люди находятся в сознании и выполняют высшие психические функции, такие как мышление, поиск в памяти и сознательное восприятие", — рассказал один из руководителей исследования, доктор медицинских наук Сэм Парния.
Таким образом, учёным впервые удалось зафиксировать околосмертный опыт, и стресса при этом никто не испытывал. Авторы работы отмечают, что самоощущение может не полностью прекращаться во время смерти, но "эволюционной цели этого явления" пока никто не знает.
Слух человека после смерти также какое-то время продолжает функционировать. Исследователи выяснили, что при прослушивании песен паттерны мозговой активности умирающих людей были такими же, как у здоровых пациентов.
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