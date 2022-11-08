Названы 10 скрытых и явных признаков, что ты нравишься мужчине

Когда мужчина начинает интересоваться какой-либо женщиной, то его мысли часто заняты ею, а сам он проявляет ряд явных и неочевидных знаков симпатии. О таких "Вечерней Москве" рассказал психиатр-психотерапевт Евгений Фомин.

Из них специалист выделил, например, частые взгляды. Примечательно, что смотреть на женщину мужчина может с совершенно серьёзным лицом. По словам психолога, это нормально, так как начальная стадия симпатии всегда сопровождается сомнениями и неопределённостью.

Ещё одним маркером будут попытки "случайной" встречи. Например, при работе в одном офисе он будет стараться пойти на обед в одно время с интересной ему женщиной. Другая причина — неожиданная смена гардероба.

"Если привычным стилем одежды для мужчины являются кроссовки и футболки, но неожиданно он заменяет их на туфли и рубашку, это может говорить о том, что он пытается понравиться кому-то", — заявил он.

Также обратить внимание должны попытки демонстрации с его стороны. К примеру, с помощью одежды, подчёркивающей спортивное тело, или громких шуток и разговоров в присутствии объекта интереса.

Ещё одним признаком психолог назвал появление у него новых интересов, приближенных к тем, которые имеются у предмета воздыхания. О них он может узнать, проводя с ним время в одной компании. Из очевидных знаков внимания Фомин выделил подарки, повышенное внимание, попытки провести с женщиной больше времени, а также возможный тактильный контакт.

Психолог назвал способ заставить его действовать. Он порекомендовал подавать ответные сигналы, если интерес взаимен. Например, с помощью улыбки. Мужчины, в силу страха провала, очень нерешительны.