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8 ноября, 15:49

Евросоюз не сможет выделить Украине $3 миллиарда из 9 обещанных в мае

Евросоюз не сможет выделить Украине три миллиарда евро из обещанных в мае девяти. Об этом по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам заявил первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Что касается оставшихся 3 млрд евро, мы действительно провели широкую дискуссию об этой сумме, оставшейся от 9 млрд евро, о которых объявили в ноябре. К сожалению, оказалось невозможно решить, как продвинуться вперёд в нынешнем году", — заявил Домбровскис.

Касаемо платежей в нынешнем году, Домбровскис надеется, что последний из них — размером в 2,5 миллиарда евро — дойдёт до киевских властей до конца текущего месяца.

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Артур Белкин

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