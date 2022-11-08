Евросоюз не сможет выделить Украине $3 миллиарда из 9 обещанных в мае

Евросоюз не сможет выделить Украине три миллиарда евро из обещанных в мае девяти. Об этом по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам заявил первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Что касается оставшихся 3 млрд евро, мы действительно провели широкую дискуссию об этой сумме, оставшейся от 9 млрд евро, о которых объявили в ноябре. К сожалению, оказалось невозможно решить, как продвинуться вперёд в нынешнем году", — заявил Домбровскис.

Касаемо платежей в нынешнем году, Домбровскис надеется, что последний из них — размером в 2,5 миллиарда евро — дойдёт до киевских властей до конца текущего месяца.