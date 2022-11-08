Окружение Зеленского пытается перезагрузить отношения с Китаем

Администрация президента Украины Владимира Зеленского пытается установить новые отношения с руководством Китая как с очень надёжным торговым партнёром. Об этом сообщило во вторник издание Newsweek со ссылкой на неназванный источник на Банковой.

В статье говорится, что власти Киева всерьёз опасаются навредить отношениям с Пекином и полагают, что китайская поддержка поможет предотвратить дальнейшую эскалацию на Украине.

"Нам нужно держать дверь открытой для Китая", — заявил неназванный советник Зеленского по экономическим вопросам.

Отметим, что председатель КНР Си Цзиньпин известен своей сбалансированной позицией по Украине, за что ему неоднократно выражал признательность президент России Владимир Путин. А вот министр иностранных дел страны Ван И ранее заявлял, что Китай не собирается бездействовать во время конфликта на Украине, но при этом не будет способствовать эскалации. Он указал, что Пекин будет придерживаться своей роли.