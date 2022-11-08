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8 ноября, 16:39

Окружение Зеленского пытается перезагрузить отношения с Китаем

Newsweek: Украинские власти "держат двери открытыми" для новых отношений с руководством Китая

Администрация президента Украины Владимира Зеленского пытается установить новые отношения с руководством Китая как с очень надёжным торговым партнёром. Об этом сообщило во вторник издание Newsweek со ссылкой на неназванный источник на Банковой.

В статье говорится, что власти Киева всерьёз опасаются навредить отношениям с Пекином и полагают, что китайская поддержка поможет предотвратить дальнейшую эскалацию на Украине.

"Нам нужно держать дверь открытой для Китая", заявил неназванный советник Зеленского по экономическим вопросам.

В Китае указали на стремление США извлечь выгоду из конфликта на Украине

В Китае указали на стремление США извлечь выгоду из конфликта на Украине

Отметим, что председатель КНР Си Цзиньпин известен своей сбалансированной позицией по Украине, за что ему неоднократно выражал признательность президент России Владимир Путин. А вот министр иностранных дел страны Ван И ранее заявлял, что Китай не собирается бездействовать во время конфликта на Украине, но при этом не будет способствовать эскалации. Он указал, что Пекин будет придерживаться своей роли.

Вместе с тем в Китае указывают на стремление США извлечь выгоду из конфликта на Украине. Восточные специалисты опасаются, что Вашингтон планирует и дальше вбивать клин между мировым сообществом и Россией, втягивая как можно больше стран в свой "антироссийский лагерь", а при этом Америка наслаждается эскалацией конфликта.

Обложка ©

shutterstock

Марина Калегина

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