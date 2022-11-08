Окружение Зеленского пытается перезагрузить отношения с Китаем
Newsweek: Украинские власти "держат двери открытыми" для новых отношений с руководством Китая
Администрация президента Украины Владимира Зеленского пытается установить новые отношения с руководством Китая как с очень надёжным торговым партнёром. Об этом сообщило во вторник издание Newsweek со ссылкой на неназванный источник на Банковой.
В статье говорится, что власти Киева всерьёз опасаются навредить отношениям с Пекином и полагают, что китайская поддержка поможет предотвратить дальнейшую эскалацию на Украине.
"Нам нужно держать дверь открытой для Китая", — заявил неназванный советник Зеленского по экономическим вопросам.
Отметим, что председатель КНР Си Цзиньпин известен своей сбалансированной позицией по Украине, за что ему неоднократно выражал признательность президент России Владимир Путин. А вот министр иностранных дел страны Ван И ранее заявлял, что Китай не собирается бездействовать во время конфликта на Украине, но при этом не будет способствовать эскалации. Он указал, что Пекин будет придерживаться своей роли.
Вместе с тем в Китае указывают на стремление США извлечь выгоду из конфликта на Украине. Восточные специалисты опасаются, что Вашингтон планирует и дальше вбивать клин между мировым сообществом и Россией, втягивая как можно больше стран в свой "антироссийский лагерь", а при этом Америка наслаждается эскалацией конфликта.
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