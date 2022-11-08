На Украине допустили сценарий массовой эвакуации из-за энергокризиса
Премьер-министр Украины Шмыгаль допустил массовую эвакуацию населения в случае обострения энергокризиса
Украинский премьер Денис Шмыгаль допустил возможность эвакуации населения из Киева и других городов в качестве "экстренной меры" при ухудшении ситуации в энергосистеме страны. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале во вторник.
По словам премьера, самая сложная ситуация с точки зрения электроэнергии сейчас в Киеве, в Киевской и Харьковской областях. Сейчас об эвакуации населения речи не идёт, однако в случае ухудшения обстановки всё может измениться, предупредил он.
"Честно, разговор здесь важен, и правильный. Подчёркиваю позицию правительства и ответственных ведомств: эвакуация может применяться в последнюю очередь, как экстренный шаг", — сказал Шмыгаль.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов Вооружённых сил России по всей стране поражено около 40% всей энергетической инфраструктуры, поэтому пришлось прибегнуть к веерным отключениям в ряде регионов, количество которых постоянно растёт. Регулярное отключение электричества в домах, конечно, нравится далеко не всем украинцам. Жители страны даже запустили в Сети флешмоб, в котором призвали максимально включать свет в квартирах.
Getty Images / Christophe Gateau