На Украине допустили сценарий массовой эвакуации из-за энергокризиса

Украинский премьер Денис Шмыгаль допустил возможность эвакуации населения из Киева и других городов в качестве "экстренной меры" при ухудшении ситуации в энергосистеме страны. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале во вторник.

По словам премьера, самая сложная ситуация с точки зрения электроэнергии сейчас в Киеве, в Киевской и Харьковской областях. Сейчас об эвакуации населения речи не идёт, однако в случае ухудшения обстановки всё может измениться, предупредил он.