Путин поручил запустить единое пособие для нуждающихся семей с 2023 года

Единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин должно заработать с 2023 года, несмотря ни на что. Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал на совещании о поддержке доходов семей.

"Это была достаточно долгая дорога — к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года. Мы шли к нему несколько лет. И, несмотря ни на что, мы эту работу должны завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми", — подчеркнул он.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, почти 1,7 трлн рублей ежегодно будут выделять на единое детское пособие. Большая часть — 1,43 трлн — будет поступать из федерального бюджета.