Россиянам объяснили, когда стоит брать ипотеку и как обезопасить себя при её оформлении

Финансовый эксперт Максим Глазков рассказал, кому сегодня стоит брать ипотеку и как обезопасить себя при оформлении и использовании кредита. По его словам, отказаться от затеи стоит желающим приобрести жильё как выгодную инвестицию.

"Из-за санкционных рисков и падения реальных доходов стоимость недвижимости может ещё долго постепенно снижаться. Поэтому есть вероятность, что вложения в квартиру не принесут прибыли в течение года", — объяснил он RT.

Обратная же ситуация складывается для желающих переехать в собственное жильё. Сегодня государство предоставляет множество льгот, которыми могут воспользоваться, например, молодые семьи. При этом Глазков не рекомендует торопиться с оформлением — сначала нужно оценить стабильность вашего дохода. Нелишним будет и сравнить цены на страхование кредита в разных банках.

Если вы решились на обременение, то внимательно изучите документы, подтверждающие владение жильём, так как в последние годы участились случаи мошенничества.

"Это, например, договор купли-продажи в случае покупки, свидетельство о праве на наследство, договор о передаче в собственность при приватизации. Чтобы узнать, нет ли у квартиры других собственников, запросите справку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)", — объяснил он.

Эксперт добавил, что при покупке квартиры на первичном рынке важно проверить застройщика на чистоту. Можно изучить сайты ФССП и Арбитражного суда.