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8 ноября, 15:55

Путин заявил, что зарплаты россиян должны расти быстрее цен

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о поддержке доходов семей заявил, что зарплаты жителей страны должны расти быстрее, нежели цены.

"Нам нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен", — подчеркнул глава государства.

По словам российского лидера, на рынке труда сейчас отмечается минимальная безработица, а средняя зарплата по стране выросла на 12,7%, однако из-за роста инфляции наблюдается сложная ситуация, которая должна меняться в лучшую сторону. Кроме того, Путин заметил, что в скором времени уровень инфляции, возможно, снизится до 5%.

"У нас действительно, хочу это подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой. И специалисты считают, что где-то в первом квартале следующего года она должна приблизиться где-то к пяти процентам, а может быть, даже чуть меньше", — отметил Путин.

Индекс безработицы в России опустился до рекордно низких значений

Индекс безработицы в России опустился до рекордно низких значений

Ранее российский лидер заметил, что помощь родным и близким мобилизованных граждан является одной из важнейших задач для государства.

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Kremlin.ru

Артур Белкин

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