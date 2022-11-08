Шотландский депутат окрестил Парламент Британии "самым гейским в мире"

Парламент Великобритании стал "самым гейским в мире", заявил депутат от Шотландской национальной партии (ШНП) Джон Николсон на заседании перед представителями молодёжи королевства.

"Я стал первым ведущим Би-би-си, который открыто заявил о своей гомосексуальности, что вызвало полнейший ужас и попало на первые полосы всех таблоидов. Теперь я заседаю в парламенте. И наши кресла, места Шотландской национальной партии, настолько гейские, элгэбэтэшные, что сегодня Вестминстер превратился в самый гейский парламент в мире", — приводит его слова Daily Mail.

Николсон уверен, что такое "достижение" произошло благодаря большому числу депутатов с нетрадиционной ориентацией от ШНП. Он добавил, что никогда бы не поверил, что такое может произойти в британском парламенте. Шотландец также высоко оценил работу молодёжи в Палате общин Великобритании и проводимые дебаты.

"Я был поражён тем, насколько добрее были дебаты, в отличие от тех, что я обычно слушаю в Палате общин. Доброта в политике имеет значение", — заключил Николсон.