Конец близок: Суперкомпьютер спрогнозировал сроки апокалипсиса

Компьютерная программа World One, разработанная на базе Массачусетского технологического института, создала графики, показывающие, что произойдёт с планетой через десятилетия. Согласно её прогнозам, конец человеческой цивилизации случится в 2040–2050 годах: к вымиранию людей приведёт результат жизни самого человечества.

Как уточняет Daily Star, к этому сроку загрязнение планеты достигнет такого уровня, что жизнь на ней станет невозможной. С учётом текущих темпов загрязнения и частоты природных катаклизмов это вполне вероятно.

По словам учёных, люди вымрут от недостатка питьевой воды, еды и чистого воздуха. А население планеты сократится до показателей XIX века, даже при сильном уменьшении выбросов и введении контроля за рождаемостью.

Такие выводы сделаны с учётом большого количества факторов, изменений и тенденций, которые учёл суперкомпьютер. World One был разработан ещё в 1973-м для Римского клуба — центра аналитики глобальных проблем.