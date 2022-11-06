Апокалипсис уже точно наступил, и вот 10 реальных фото, которые вас в этом убедят

Фото © Reddit / Cavla

"Мой родной город после урагана. Чувствую себя как в игре об апокалипсисе", — pics.

Фото © Reddit / pics

"Что ж, если вы вдруг планируете снять фильм о конце света, имейте в виду Небраску и Айову прямо сейчас (публикация 2019 года)", — SCWarriors44.

Фото © Reddit / SCWarriors44

"Закат за колесом обозрения в Лондоне", — njman10.

Фото © Reddit / njman10

"Небо в Орегоне выглядит жутко апокалиптично из-за массовых лесных пожаров", — RavenRosie.

Фото © Reddit / RavenRosie

Фото © Reddit / Sil-Ent

"Сделал фотку родного города и осознал, что он выглядит словно разрушенный после конца света", — Ontonyx.

Фото © Reddit / Ontonyx

"Сегодня на улице довольно постапокалиптично", — WeaverWanderer.

Фото © Reddit / WeaverWanderer

"Сегодня в Тель-Авиве закат конца света", — Jhonerock.

Фото © Reddit / Jhonerock

"Этот заброшенный парк развлечений...", — jmier.