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6 ноября, 08:30

Апокалипсис уже точно наступил, и вот 10 реальных фото, которые вас в этом убедят

А может, майя были правы? И апокалипсис уже наступил? Собрали 10 кадров, увидев которые любой перестанет воспринимать конец света как байку.

"Апокалиптичный Нью-Йорк", — Cavla.

Фото © Reddit / Cavla

Фото © Reddit / Cavla

"Мой родной город после урагана. Чувствую себя как в игре об апокалипсисе", — pics.

Фото © Reddit / pics

Фото © Reddit / pics

"Что ж, если вы вдруг планируете снять фильм о конце света, имейте в виду Небраску и Айову прямо сейчас (публикация 2019 года)", — SCWarriors44.

Фото © Reddit / SCWarriors44

Фото © Reddit / SCWarriors44

"Закат за колесом обозрения в Лондоне", — njman10.

Фото © Reddit / njman10

Фото © Reddit / njman10

"Небо в Орегоне выглядит жутко апокалиптично из-за массовых лесных пожаров", — RavenRosie.

Фото © Reddit / RavenRosie

Фото © Reddit / RavenRosie

"Конец света", — Sil-Ent.

Фото © Reddit / Sil-Ent

Фото © Reddit / Sil-Ent

"Сделал фотку родного города и осознал, что он выглядит словно разрушенный после конца света", — Ontonyx.

Фото © Reddit / Ontonyx

Фото © Reddit / Ontonyx

"Сегодня на улице довольно постапокалиптично", — WeaverWanderer.

Фото © Reddit / WeaverWanderer

Фото © Reddit / WeaverWanderer

"Сегодня в Тель-Авиве закат конца света", — Jhonerock.

Фото © Reddit / Jhonerock

Фото © Reddit / Jhonerock

"Этот заброшенный парк развлечений...", — jmier.

Фото © Reddit / jmier

Фото © Reddit / jmier

Истории пяти фотографий, которые без фотошопа наводят жуть

Истории пяти фотографий, которые без фотошопа наводят жуть

Обложка ©

Reddit / WeaverWanderer, Cavla

Сергей Трофимов

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