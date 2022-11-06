Апокалипсис уже точно наступил, и вот 10 реальных фото, которые вас в этом убедят
А может, майя были правы? И апокалипсис уже наступил? Собрали 10 кадров, увидев которые любой перестанет воспринимать конец света как байку.
"Апокалиптичный Нью-Йорк", — Cavla.
Фото © Reddit / Cavla
"Мой родной город после урагана. Чувствую себя как в игре об апокалипсисе", — pics.
Фото © Reddit / pics
"Что ж, если вы вдруг планируете снять фильм о конце света, имейте в виду Небраску и Айову прямо сейчас (публикация 2019 года)", — SCWarriors44.
Фото © Reddit / SCWarriors44
"Закат за колесом обозрения в Лондоне", — njman10.
Фото © Reddit / njman10
"Небо в Орегоне выглядит жутко апокалиптично из-за массовых лесных пожаров", — RavenRosie.
Фото © Reddit / RavenRosie
"Конец света", — Sil-Ent.
Фото © Reddit / Sil-Ent
"Сделал фотку родного города и осознал, что он выглядит словно разрушенный после конца света", — Ontonyx.
Фото © Reddit / Ontonyx
"Сегодня на улице довольно постапокалиптично", — WeaverWanderer.
Фото © Reddit / WeaverWanderer
"Сегодня в Тель-Авиве закат конца света", — Jhonerock.
Фото © Reddit / Jhonerock
"Этот заброшенный парк развлечений...", — jmier.
Фото © Reddit / jmier
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Reddit / WeaverWanderer, Cavla