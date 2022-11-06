Девушки поделились, что их удивляет в парнях, и это на 100% объясняет, почему мы такие разные

"Узнала, что большинство из них любит обниматься и когда их глядят по голове. Почему никто не предупредил?" — jessicaeatseggs.

"Что парни могут двигать половым органом, даже не касаясь его рукой! Когда я впервые увидела, как это делает мой теперь уже бывший, была очень удивлена", — PinkPrincess2802.

"То, как они ходят в старых трусах и майках, пока те совсем не развалятся. "Ну ведь никто не видит", — Barbarella_ella.

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"Они ОБОЖАЮТ комплименты и запоминают их на годы. Я только недавно заметила это у мужа. Каждый раз, когда я говорю, что какая-то вещь ему идёт, он начинает носить её чаще. А если я одобрю одежду во время шопинга, он обязательно её купит и переоденется, как только мы доберёмся до дома. Люблю этого парня", — Moxymoron221.

"Две вещи. Что вы, парни, ходячие обогреватели, что мне не может не нравиться с моими постоянно мёрзнущими руками. А ещё, что эрекция совсем не обязательно означает, что вы возбуждены. Иногда она возникает случайно", — sofsof68.

"Раньше я искренне думала, что мужчины держат пенис, когда мочатся, потому что в противном случае он будет летать из стороны в сторону из-за сильного напора... Теперь я знаю, что это не так", — rebel1031.

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"Узнала, что яички никогда не висят на одном уровне! Одно обязательно ниже другого. Все эти рисунки на заборах мне солгали!" — Diredoe.

"Что мошонка может сжиматься и расслабляться! На это очень увлекательно смотреть... ну и потрогать там... тоже интересно. Ну и что мужчины никак не могут эти процессы контролировать", — Viking_gurrrrl.

"Что они могут провести с человеком целый день... и ничего о нём не узнать", — Prestigious-Hunt6578.

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