10 самых странных детских привычек, о которых, повзрослев, захотелось поскорее забыть

"В моей семье было принято, что каждый день прямо перед самым сном у нас был сытный перекус. Такой четвёртый приём пищи мы называли "Ночной обед". Когда я впервые рассказал об этом жене, её взгляд... бесценен..." — mrjasonshine.

"Всё детство провела с семьёй на военных базах. То, как я могу определить модель самолёта только по звуку, который он издаёт, мягко говоря, беспокоит моего мужа. Получается, гражданские дети так не могут?" — mamustacci.

"Моему мужу на казалось странным, что его семья привезла с собой кастрюлю спагетти в качестве перекуса в автокинотеатр..." — baileyshak.

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"Только когда я начала встречаться с парнем из высшего-среднего класса, узнала, что охотиться и есть белок — это ненормально. Это было очень смешно", — NotoriousEEBs.

"Мой парень был совершенно сбит с толку тем, что во время приёма пищи я ничего не пью до тех пор, пока не съем всё на тарелке. Всё потому, что в детстве мне давали подзатыльники, если я делала даже маленький глоток до того, как доем. И теперь, спустя годы, даже если я ем одна, эта привычка до сих пор со мной", — Platonic2199.

"Ах, да. Только когда я начала жить с кем-то не из моих родственников, выяснилось, что это странно — принимать душ в темноте", — TiaraMainHell.

"Только недавно осознала, что прятать сломанную руку от родителей несколько дней, потому что не хочешь, чтобы они тратили на тебя деньги, — это ненормально. А ещё ненормально, когда вся твоя семья без предупреждения приходит к тебе на ужин или чтобы поиграть в карты", — ErozettaWriter.

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"Видели бы вы лицо моего партнёра, когда я перед сном сказала нашим детям, что пора "чистить клыки и спать" — так раньше каждую ночь говорила мне моя мама. А он уже потянулся за чесноком и осиновым колом", — DNLadd.

"В первый раз, когда жена приготовила для нас тако, я подумал: "Ты что, забыла приправы положить?" Она посмотрела на меня пустым взглядом и сказала: "Так вот почему они у тебя получаются вкусными, как в ресторанах...". Мы оба посмеялись. Её семья НИКОГДА не использовала никакие специи", — utaheconomist.

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