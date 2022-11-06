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6 ноября, 07:00

10 самых странных детских привычек, о которых, повзрослев, захотелось поскорее забыть

Воспитание накладывает самые странные отпечатки. Взрослеем, не подозревая, что обычные для нас вещи — сумасшествие для всего остального мира и встреча с реальностью — боль. Собрали 10 примеров.

"В моей семье было принято, что каждый день прямо перед самым сном у нас был сытный перекус. Такой четвёртый приём пищи мы называли "Ночной обед". Когда я впервые рассказал об этом жене, её взгляд... бесценен..." mrjasonshine.

"Всё детство провела с семьёй на военных базах. То, как я могу определить модель самолёта только по звуку, который он издаёт, мягко говоря, беспокоит моего мужа. Получается, гражданские дети так не могут?" mamustacci.

"Моему мужу на казалось странным, что его семья привезла с собой кастрюлю спагетти в качестве перекуса в автокинотеатр..." baileyshak.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Только когда я начала встречаться с парнем из высшего-среднего класса, узнала, что охотиться и есть белок — это ненормально. Это было очень смешно", — NotoriousEEBs.

"Мой парень был совершенно сбит с толку тем, что во время приёма пищи я ничего не пью до тех пор, пока не съем всё на тарелке. Всё потому, что в детстве мне давали подзатыльники, если я делала даже маленький глоток до того, как доем. И теперь, спустя годы, даже если я ем одна, эта привычка до сих пор со мной", — Platonic2199.

"Ах, да. Только когда я начала жить с кем-то не из моих родственников, выяснилось, что это странно — принимать душ в темноте", — TiaraMainHell.

"Только недавно осознала, что прятать сломанную руку от родителей несколько дней, потому что не хочешь, чтобы они тратили на тебя деньги, — это ненормально. А ещё ненормально, когда вся твоя семья без предупреждения приходит к тебе на ужин или чтобы поиграть в карты", — ErozettaWriter.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Видели бы вы лицо моего партнёра, когда я перед сном сказала нашим детям, что пора "чистить клыки и спать" — так раньше каждую ночь говорила мне моя мама. А он уже потянулся за чесноком и осиновым колом", — DNLadd.

"В первый раз, когда жена приготовила для нас тако, я подумал: "Ты что, забыла приправы положить?" Она посмотрела на меня пустым взглядом и сказала: "Так вот почему они у тебя получаются вкусными, как в ресторанах...". Мы оба посмеялись. Её семья НИКОГДА не использовала никакие специи", — utaheconomist.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Мама заставляла меня есть что бы то ни было с вилкой и ножом, даже еду из забегаловок. Пицца? То же самое. Бургер? Доставай столовое серебро. Когда я впервые попросила мужа сходить за приборами в KFC, он чуть со смеху не умер. Прикалывается надо мной до сих пор", — aimzyizzy.

10 мифов, в которые мы все верили в детстве, но во взрослой жизни забыли как страшный сон

10 мифов, в которые мы все верили в детстве, но во взрослой жизни забыли как страшный сон

Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов

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