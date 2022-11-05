5 легендарных советских фильмов, которые годы спустя смотришь уже совсем под другим углом

"Служебный роман"

Фото © "Служебный роман". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

Этот фильм Эльдара Рязанова вышел в кинотеатрах в 1977 году. За 45 лет правила поведения внутри трудовых коллективов поменялись, впрочем, как и мораль. Если раньше об отношениях начальницы с подчинённым снимали фильмы, сейчас это точно бы угодило под клеймо романтизации харассмента. Ну как Людмила Прокофьевна, женщина с позицией силы, позволила себе отношения с подчинённым?! А Алису Фрейндлих тут же бы заканселили (от англ. cancel — "отменить, подвергнуть публичному унижению и вычеркнуть из медийной жизни". — Прим. Лайфа) за то, что взялась за такую роль. В общем, в 2022-м "Служебный роман" смотрим уже с другой перспективы. Но не забываем про контекст 45-летней давности. Плюсом ко всему посыл картины сам по себе сексистский. Мол, то, что женщина выбрала карьеру, — это странно, и вообще все нормальные "представительницы слабого пола" должны заарканить мужика и находить счастье в этом.

"Любовь и голуби"

Фото © "Любовь и голуби". Режиссёр — Владимир Меньшов, сценарист — Владимир Гуркин / kinopoisk.ru

"Людк, а Людк!" — фраза, которая ушла в народ, как только фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби" вышел в 1985 году. Вот только суть картины легендарного конфликта сейчас кажется неприемлемой. Узнав о том, что муж ушёл к другой женщине, обвинять не супруга, а его новую любовь Раису Захаровну. Ну, сейчас бы Наде Кузякиной точно приписали бы объективизацию мужа, то есть отношение к нему как к объекту. Вася что, настолько безвольный, что любая женщина может его, как это говорили, увести? Ну уж нет, в современном мире, когда люди в отношениях изменяют, адюльтер — полностью их ответственность. Уж точно не их любовников.

"Ирония судьбы"

Фото © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

Казалось бы, с 1976-го прошло не так уж и много, но представьте, если бы сюжет "Иронии судьбы" развернулся в наше время... Пришлось бы каждые пять минут вставлять предупреждения Минздрава о вреде алкоголя. Ну вот заваливается пьяный чужой человек к вам в квартиру, разве вы будете выяснять, что к чему? Нет. Вызываем полицию, а там стражи порядка дальше сами разберутся. Да и вообще, Жене с его бесхребетностью и неумением отстаивать личные границы надо бы отправиться к психологу.

"Девчата"

Фото © "Девчата". Режиссёр — Юрий Чулюкин, сценарист — Борис Бедный / kinopoisk.ru

Была среди героинь "Девчат" красавица Анфиса, по сценарию её роль относительно негативная. Не особо-то она рвётся замуж и от внимания парней не отказывается. "Анфиса, она такая… Подрастёшь, узнаешь!" — говорят девчата между собой, намекая, что девушка не ограничивает себя в сексуальных партнёрах. Конечно, в фильме к этому относятся однозначно негативно: "на таких, как она, не женятся". Спустя 60 лет после премьеры картины только попробуйте сказать в публичном пространстве, что женщина не должна заниматься сексом до свадьбы.

"Афоня"

Фото © "Афоня". Режиссёр — Георгий Данелия, сценарист — Александр Бородянский / kinopoisk.ru