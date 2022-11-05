Парень с тремя рублями в кармане закосплеит кого угодно, и вот 10 его самых смешных работ
Обычно косплей — весьма затратное хобби. Некоторые ребята буквально всю зарплату отдают, лишь бы смастерить или заказать себе новые костюмы. Но это точно не про героя подборки ниже...
"Ты не пройдёшь!"
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"Актёрская игра кота безупречна"
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"Круассолушка"
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"Это искусство!"
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"SONY нужно брать пример"
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"Сходство один в один!"
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"Когда родители не разрешают завести собаку"
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"Почему его не пригласили в экранизацию "Русалочки"?"
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"Паровозик Томас и так мне в кошмарах снился, а теперь... даже и не знаю, чего ждать"
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"А потом можно и париком перекусить"
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