НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 ноября, 07:30

Парень с тремя рублями в кармане закосплеит кого угодно, и вот 10 его самых смешных работ

Обычно косплей — весьма затратное хобби. Некоторые ребята буквально всю зарплату отдают, лишь бы смастерить или заказать себе новые костюмы. Но это точно не про героя подборки ниже...

"Ты не пройдёшь!"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

"Актёрская игра кота безупречна"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

"Круассолушка"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

"Это искусство!"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

"SONY нужно брать пример"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

"Сходство один в один!"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

"Когда родители не разрешают завести собаку"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

"Почему его не пригласили в экранизацию "Русалочки"?"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

"Паровозик Томас и так мне в кошмарах снился, а теперь... даже и не знаю, чего ждать"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

"А потом можно и париком перекусить"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

10 примеров такого качественного косплея, что челюсть отвалится даже у человека не в теме

10 примеров такого качественного косплея, что челюсть отвалится даже у человека не в теме

Обложка ©

Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Lowcostcosplay

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров