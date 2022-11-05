10 снимков неба без фотошопа, поверить в реальность которых практически невозможно
Собрали десять кадров, которые напомнят, что поднимать взгляд на небо нужно почаще. Ведь никогда не знаешь, какая красота там случится именно сегодня.
"Небо сегодня — просто безумие какое-то!" — Leakee.
Фото © Reddit / Leakee
"У нас по небу феникс летит!" — Palifaith.
Фото © Reddit / Palifaith
"Жительница Миннесоты недавно сфотографировала облака, которые были похожи на океан прямо в небе", — Harvickfan4Life.
Фото © Reddit / Harvickfan4Life
"Касаясь неба", — brandonjbb.
Фото © Reddit / brandonjbb
"Небо Исландии прямо сейчас просто сумасшедшее!" — HOWTHEF*****GF***.
Фото © Reddit / HOWTHEF*****GF***
"Небо, которое я снимал из своего окна всё лето", — BawSimona.
Фото © Reddit / BawSimona
"Крутое фото неба, которое сделали из самолёта", — kphenson.
Фото © Reddit / kphenson
"Прошлой ночью, во время игры The Reds, небо было просто потрясающим", — 1SecretUpvote.
Фото © Reddit / 1SecretUpvote
"Вчера ехал домой с работы и сделал эту фотку. Небо в Техасе", — cinturon2415.
Фото © Reddit / cinturon2415
"Шикарное австралийское небо", — jonnydoe345.
Фото © Reddit / jonnydoe345
Reddit / Leakee, jonnydoe345