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Опубликовано 5 ноября 2022, 08:00
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10 снимков неба без фотошопа, поверить в реальность которых практически невозможно

Собрали десять кадров, которые напомнят, что поднимать взгляд на небо нужно почаще. Ведь никогда не знаешь, какая красота там случится именно сегодня.

"Небо сегодня — просто безумие какое-то!" Leakee.

Фото © Reddit / Leakee

Фото © Reddit / Leakee

"У нас по небу феникс летит!" Palifaith.

Фото © Reddit / Palifaith

Фото © Reddit / Palifaith

"Жительница Миннесоты недавно сфотографировала облака, которые были похожи на океан прямо в небе", — Harvickfan4Life.

Фото © Reddit / Harvickfan4Life

Фото © Reddit / Harvickfan4Life

"Касаясь неба", — brandonjbb.

Фото © Reddit / brandonjbb

Фото © Reddit / brandonjbb

"Небо Исландии прямо сейчас просто сумасшедшее!" HOWTHEF*****GF***.

Фото © Reddit / HOWTHEF*****GF***

Фото © Reddit / HOWTHEF*****GF***

"Небо, которое я снимал из своего окна всё лето", — BawSimona.

Фото © Reddit / BawSimona

Фото © Reddit / BawSimona

"Крутое фото неба, которое сделали из самолёта", — kphenson.

Фото © Reddit / kphenson

Фото © Reddit / kphenson

"Прошлой ночью, во время игры The Reds, небо было просто потрясающим", — 1SecretUpvote.

Фото © Reddit / 1SecretUpvote

Фото © Reddit / 1SecretUpvote

"Вчера ехал домой с работы и сделал эту фотку. Небо в Техасе", — cinturon2415.

Фото © Reddit / cinturon2415

Фото © Reddit / cinturon2415

"Шикарное австралийское небо", — jonnydoe345.

Фото © Reddit / jonnydoe345

Фото © Reddit / jonnydoe345

10 снимков неба без фотошопа, которые заставят любого поверить в волшебство
10 снимков неба без фотошопа, которые заставят любого поверить в волшебство
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Reddit / Leakee, jonnydoe345

Сергей Трофимов
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