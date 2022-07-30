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30 июля, 07:20

10 снимков неба без фотошопа, которые заставят любого поверить в волшебство

Кто-то любит глазеть на облака, кого-то завораживает бесконечный космос, а кто-то и вовсе придерживается принципа "Не смотрите наверх". Но иногда на небосклоне появляется такое, что в шоке все...

"Небо изо льда и пламени", Брисбен, Австралия", — baiqibeendeleted17x.

Фото © Reddit / baiqibeendeleted17x

Фото © Reddit / baiqibeendeleted17x

"Из-за извержения вулкана Этна на Сицилии над городом "взлетел Феникс", — AccomplishGreatness.

Фото © Reddit / AccomplishGreatness

Фото © Reddit / AccomplishGreatness

"Великолепный и очень редкий кадр неба. Когда не хватает одной детальки от пазла", — jayy8143.

Фото © Reddit / jayy8143

Фото © Reddit / jayy8143

"Цвета неба", — ahmed_3377.

Фото © Reddit / ahmed_3377

Фото © Reddit / ahmed_3377

"Небо в Токио накануне тайфуна № 19 в октябре 2019 года", — marfeus.

Фото © Reddit / marfeus

Фото © Reddit / marfeus

"Фото ночной грозы с выдержкой в 130 секунд", — pcyis.

Фото © Reddit / pcyis

Фото © Reddit / pcyis

"Небо над Миннесотой напоминает мне ту сцену из "Интерстеллара", когда они прилетели на планету с водой повсюду", — MyNameGifOreilly.

Фото © Reddit / MyNameGifOreilly

Фото © Reddit / MyNameGifOreilly

"Небо над Римом полностью перекрыло птицами", — _Eshi.

Фото © Reddit / _Eshi

Фото © Reddit / _Eshi

"В Северном Оканагане, Британская Колумбия, дым от лесных пожаров стал настолько плотным, что просто перекрыл солнце, из-за чего небо теперь кроваво-красное", — tharizzla.

Фото © Reddit / tharizzla

Фото © Reddit / tharizzla

"Облака на небе выглядят так, словно в нём летит покемон Молтрес",EarlyNeedleworker.

Фото © Reddit / EarlyNeedleworker

Фото © Reddit / EarlyNeedleworker

Истории пяти фотографий, которые без фотошопа наводят жуть

Истории пяти фотографий, которые без фотошопа наводят жуть

Обложка ©

Reddit / MyNameGifOreilly, ahmed_3377

Сергей Трофимов

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