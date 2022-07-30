10 снимков неба без фотошопа, которые заставят любого поверить в волшебство

"Небо изо льда и пламени", Брисбен, Австралия", — baiqibeendeleted17x.

Фото © Reddit / baiqibeendeleted17x

"Из-за извержения вулкана Этна на Сицилии над городом "взлетел Феникс", — AccomplishGreatness.

Фото © Reddit / AccomplishGreatness

"Великолепный и очень редкий кадр неба. Когда не хватает одной детальки от пазла", — jayy8143.

Фото © Reddit / jayy8143

Фото © Reddit / ahmed_3377

"Небо в Токио накануне тайфуна № 19 в октябре 2019 года", — marfeus.

Фото © Reddit / marfeus

"Фото ночной грозы с выдержкой в 130 секунд", — pcyis.

Фото © Reddit / pcyis

"Небо над Миннесотой напоминает мне ту сцену из "Интерстеллара", когда они прилетели на планету с водой повсюду", — MyNameGifOreilly.

Фото © Reddit / MyNameGifOreilly

"Небо над Римом полностью перекрыло птицами", — _Eshi.

Фото © Reddit / _Eshi

"В Северном Оканагане, Британская Колумбия, дым от лесных пожаров стал настолько плотным, что просто перекрыл солнце, из-за чего небо теперь кроваво-красное", — tharizzla.

Фото © Reddit / tharizzla

"Облака на небе выглядят так, словно в нём летит покемон Молтрес", — EarlyNeedleworker.