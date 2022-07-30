10 снимков неба без фотошопа, которые заставят любого поверить в волшебство
Кто-то любит глазеть на облака, кого-то завораживает бесконечный космос, а кто-то и вовсе придерживается принципа "Не смотрите наверх". Но иногда на небосклоне появляется такое, что в шоке все...
"Небо изо льда и пламени", Брисбен, Австралия", — baiqibeendeleted17x.
Фото © Reddit / baiqibeendeleted17x
"Из-за извержения вулкана Этна на Сицилии над городом "взлетел Феникс", — AccomplishGreatness.
Фото © Reddit / AccomplishGreatness
"Великолепный и очень редкий кадр неба. Когда не хватает одной детальки от пазла", — jayy8143.
Фото © Reddit / jayy8143
"Цвета неба", — ahmed_3377.
Фото © Reddit / ahmed_3377
"Небо в Токио накануне тайфуна № 19 в октябре 2019 года", — marfeus.
Фото © Reddit / marfeus
"Фото ночной грозы с выдержкой в 130 секунд", — pcyis.
Фото © Reddit / pcyis
"Небо над Миннесотой напоминает мне ту сцену из "Интерстеллара", когда они прилетели на планету с водой повсюду", — MyNameGifOreilly.
Фото © Reddit / MyNameGifOreilly
"Небо над Римом полностью перекрыло птицами", — _Eshi.
Фото © Reddit / _Eshi
"В Северном Оканагане, Британская Колумбия, дым от лесных пожаров стал настолько плотным, что просто перекрыл солнце, из-за чего небо теперь кроваво-красное", — tharizzla.
Фото © Reddit / tharizzla
"Облака на небе выглядят так, словно в нём летит покемон Молтрес", — EarlyNeedleworker.
Фото © Reddit / EarlyNeedleworker
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Reddit / MyNameGifOreilly, ahmed_3377