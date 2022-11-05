8 разрушающих установок в голове, из-за которых вы так и остались неудачником

Что мешает плохому танцору? А что мешает вам стать тем человеком, которым восхищаются окружающие? Путь к успеху нередко требует огромных усилий и работы над собой. Разве может тот, кто не верит в себя, по волшебству получить всё то, о чём мечтал? Почему у одних получается забраться на вершину олимпа, а другие так и остаются неудачниками? Всё дело в разрушающих установках. Из-за них люди скованы и не позволяют себе переть напролом, достигать высот. Звучит, может быть, странно, но именно по вине следующих привычек вы пока ничего не добились. Вы не знаете, что такое успех, если:

Не умеете делегировать

Чтобы не растерять все свои силы, важно вовремя научиться делегировать дела другим. Фото © Freepik

Многим кажется, что путь к успеху достигается упорным трудом, и с этим трудно не согласиться. Однако есть небольшой нюанс. Чтобы не растерять все силы и иметь запал для исполнения мечты, важно вовремя научиться делегировать какие-то дела другим. Здорово, если вы способны сделать всё в одиночку. Но помните, что вы теряете много энергии, которую нужно восполнять. Если научитесь распределять правильно действия, то и не заметите, как окажетесь на вершине.

Ждёте, пока возможности сами окажутся в руках

Вторая распространённая ошибка — сидеть и ждать чуда. Аффирмации работают, но только если предпринимать усилия. Не получится осуществить мечту, если ничего не делать. Первые результаты ваших стараний покажутся не через день и даже не через неделю, поэтому запаситесь терпением и уверенностью в своём плане. Ведь прождать у моря погоды можно всю жизнь, так и не получив своего шанса.

Живёте без целей

Установка "Я просто живу и плыву по течению" не поможет вам найти счастье. Фото © Unsplash

Задумайтесь, а ради чего вы живёте? Вот вы мечтаете стать богатым и успешным. Зачем? Если ответите: "Просто", сами поймёте, насколько далеки от исполнения задуманного. Установка "Я живу и плыву по течению" не поможет перейти с текущего уровня достатка на более высокий. У тех людей, которые добиваются успеха, есть цель в жизни, ради исполнения которой они и стараются. Найдите такую и для себя, вдруг она замотивирует стараться лучше.

Считаете себя неудачником

Самопрограммирование — интересный феномен, который мало изучен. Однако многие люди уже проверили на себе этот эффект. Если считать себя неудачником, все вокруг разделят это мнение. Ведь такие мысли вы подсознательно транслируете не только словами, но ещё энергетикой и действиями. Замените разрушающую установку "Я неудачник" на "У меня точно всё получится, я всё смогу". Вы заметите, как возможностей вдруг станет больше и получаться всё начнёт гораздо лучше, чем прежде.

Боитесь ошибиться

Страх сделать ошибку мешает вам развиваться. Фото © Shutterstock

Страх сделать что-то неправильно или ошибиться — ещё одна установка, которая мешает людям развиваться. Вы думаете, что у тех, кто добился желаемого, получилось всё с первого раза? Нет. Но такие люди мыслят иначе. Для них ошибка не катастрофа, из-за которой стоит критиковать себя. Это просто неудавшийся план действий. Сделав что-то неправильно, в итоге можно найти верное решение абсолютно для всего. А не ошибаются лишь те, кто ничего не делает. Поэтому скорее избавляйтесь от этой разрушающей установки.

Постоянно обвиняете в собственных неудачах других

Перекладывание ответственности за свою жизнь и решения тоже не поможет вам добиться желаемого. Хотя, да, очень просто обвинить кого-то, когда вы не смогли заполучить то, о чём грезили. Но правда в том, что нужно брать ответственность на себя. Не вините никого, но делайте выводы. Всё равно высказывание претензий не улучшит вашу жизнь.

Погрязли в рутине и не хотите ничего менять

Разве можно стать успешным, если погряз в рутине и не хочешь ничего менять. Фото © Shutterstock

Установка, которая не позволяет вам выбраться из так называемой зоны комфорта, тоже сильно препятствует развитию. Но почему? В основном из-за того, что люди неправильно понимают смысл этого действия. Из привычной рутины следует выбираться постепенно, добавляя новые хобби, занятия, людей или планы. Если вы резко поменяете всё привычное вокруг, загоните себя в сильный стресс. А с ним ни на какие мечты уже сил и желания не останется. Поэтому развивайтесь постепенно, в своём темпе, начиная с малого.

Пытаетесь повторить чей-то путь успеха