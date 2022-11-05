Мужчины этих пяти знаков зодиака самые богатые

От того, какая картина была на небе в момент рождения мужчины, зависит его финансовый успех во взрослой жизни. Рассказываем, парни каких знаков зодиака богатейшие из кавалеров.

5. Знак зодиака Рак

Рак — мужчина трудолюбивый, такой обеспечит семью всем необходимым и даже больше, ради близких людей этот водный кавалер готов прыгать выше головы. Фото © Freepik / Allexxandar

Этим представителям водной стихии деньги нужны для того, чтобы совершать самые желанные, но при этом импульсивные покупки. И, надо сказать, в жизни Раков финансы никогда не поют романсы. Если ваш мужчина — Рак, вы можете быть уверены, что ни в чём не будете нуждаться ни вы, ни дети, ни даже ваши родители. Такой избранник не наследник многомиллиардных состояний, конечно, но сам способен зарабатывать столько, что и на квартиру в центре города хватит, и на частные школы для наследников, и на VIP-отдых, и на особняк на морском курорте. Этого вам кажется мало? Тогда присмотритесь к топ-3 рейтинга мужчин-богачей по знакам зодиака.

4. Знак зодиака Овен

Рождённые под знаком зодиака Овен мужчины обожают большие деньги, поскольку уверены, что в этом мире купить можно всё: от вещей материальных до эмоций других людей и положения в обществе. Фото © Freepik / Allexxandar

Кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Эту истину мужчины, рождённые под знаком зодиака Овен, зарубили себе на носу с детства. И пустились в авантюры, лишь бы почувствовать вкус больших денег. Кстати, для большинства этих представителей огненной стихии финансовая состоятельность не является самоцелью, поэтому к деньгам они относятся легко и даже с легкомыслием. Для Овнов финансы — всегда средство достижения желаемого. Они уверены, что за деньги можно купить всё, даже других людей, поэтому стремятся зарабатывать как можно больше и преуспевают в этом.

3. Знак зодиака Козерог

Носители знака зодиака Козерог иногда кажутся приятелям скрытыми миллионерами, потому что ведут роскошный образ жизни, на первый взгляд получая точно такие же деньги, что и окружающие. Фото © Freepik / Allexxandar

Эти представители земной стихии ради восьмизначных цифр на счетах готовы работать днём и ночью. Кстати, некоторые мужчины-Козероги кажутся друзьям скрытыми миллионерами: вроде получают так же, как и все, а имеют куда больше остальных. Секрет их вот в чём: чтобы быть богатыми, надо тратить много, а зарабатывать ещё больше. Ради миллионной прибыли Козероги готовы проходить курсы повышения квалификации, всевозможные мастер-классы и тренинги от коучей. Такие кавалеры как никто верят в силу саморазвития.

2. Знак зодиака Скорпион

Мужчина-Скорпион с лёгкостью станет миллионером, поскольку пасовать перед трудностями не в его характере. Фото © Freepik / Allexxandar

Ещё одни представители водной стихии — Скорпионы — любят посчитать и свои, и чужие деньги. Причём проблем с финансами у этих мужчин не бывает никогда. Деньги для Скорпионов — способ укрепления положения в обществе, с их помощью они контролируют ситуацию. Поэтому с детства знают: если не посчастливилось родиться в семье богачей, значит, надо самому стать миллионером. Ради больших денег Скорпионы готовы идти по головам, поскольку в их понимании игра всегда стоит свеч.

1. Знак зодиака Дева

Мужчины-Девы, хоть и являются самыми богатыми представителями зодиакального круга, о миллионах в своих банковских ячейках почти никому не рассказывают — и правильно делают. Фото © Freepik / Allexxandar

Эти представители земной стихии, когда дело доходит до обсуждения благосостояния, не любят распространяться о своём сказочном богатстве. Мужчины-Девы могут представать в глазах знакомых теми ещё аскетами, особенно если росли в роскоши. Просто не хотят, чтобы к ним относились как к денежным мешкам. Но, поверьте, во всех рейтингах богатейших знаков зодиака Девы на первом месте.