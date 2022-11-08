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8 ноября, 16:01

В Военном комиссариате Петербурга назвали две особенности текущего осеннего призыва

Начальник отдела призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Санкт-Петербурга Олег Мазурин рассказал об отличиях этого осеннего призыва от предыдущих. По его словам, планы на эту кампанию стандартные, а закончится она 31 декабря.

"От кампаний последних трёх лет его отличают две вещи: смещённые на месяц даты и сниженный порог мер эпидемической безопасности", заявил военный газете "Петербургский дневник".

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Лайф писал, что в Минобороны и Кремле не поддержали идею о двухлетнем сроке службы по призыву. Власти считают нужным сделать упор на качестве подготовке военных, а не на длительности.

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ТАСС / Виталий Невар

Матвей Шандрыголов

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