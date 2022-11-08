Путин сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года

Материнский капитал в 2023 году будет увеличен и составит почти 590 тысяч рублей на первого ребёнка и примерно 780 тысяч рублей на второго. Сама программа продлена до конца 2026 года, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки доходов россиян.

Путин сообщил об увеличении выплат по программе маткапитала. Видео © LIFE

"Напомню, что в 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала. Право на него приобрели те семьи, где рождается первенец. Теперь ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал", — отметил Путин.

Глава государства добавил, что с 1 февраля 2023 года, согласно уровню фактической инфляции, будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты инвалидам и ветеранам.