Учёные выяснили, как басы заставляют людей активнее танцевать

Канадские учёные из Макмастерского университета сумели установить, что низкочастотный бас может заставить людей гораздо активнее двигаться на танцполе, даже несмотря на то, что они его не слышат.

В необычном эксперименте приняли участие 130 человек, 60 из которых носили устройство, отслеживающее активность. Всё это время они танцевали во время 45-минутного концерта, а авторы исследования иногда добавляли и убирали низкие частоты. Оказалось, что активность танцев с включёнными басами выше на 12%.

Учёные объясняют это тем, что человек может чувствовать вибрации от басов, которые стимулируют сенсорные системы организма, что имеет тесную связь с двигательной системой, и вынуждают человека танцевать активнее. В дальнейшем исследователи планируют проверить данную теорию.