Китай попытался припугнуть США аналогом российского "Кинжала"

КНР показала на авиационной выставке свою сверхзвуковую противокорабельную ракету, чтобы припугнуть Вашингтон и не дать ему нарушить планы по воссоединению материкового Китая и Тайваня. Об этом пишет газета South China Morning Post.

"Цель демонстрации YJ-21 на авиасалоне — предупредить США, чтобы они не вмешивались в планы Пекина вернуть Тайвань. <...> Ни одна из американских систем противовоздушной обороны морского базирования не способна перехватить гиперзвуковую ракету", — сказал изданию главред канадского военного журнала Kanwa Asian Defence Андрей Чан.

Газета отмечает, что представленные ракеты — это экспортный вариант китайских сверхзвуковых противокорабельных ракет YJ-21. Они больше по размерам, чем российские "Кинжалы", а дальность их поражения превысит две тысячи километров, добавил Чан.

"Характерная коническая форма боеголовки похожа на российскую гиперзвуковую ракету воздушного базирования "Кинжал", которая способна нести ядерную боевую нагрузку и, как говорят, может развить скорость до 12 Махов", — говорится в публикации.