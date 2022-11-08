Британия испытала боевой лазер дальнего действия Dragon Fire
Кабмин Британии сообщил о первых испытаниях дальнобойного лазерного оружия Dragon Fire
В Великобритании провели первые испытания лазерного энергетического оружия дальнего действия Dragon Fire. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Правительства Соединённого Королевства.
Dragon Fire. Фото © Theengineer.co.uk
"Испытание Великобританией первого лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия с высокой мощностью прошло в оборонной научно-технологической лаборатории (Dstl) Министерства обороны в Портон-Дауне", — сказано в тексте.
Dragon Fire может использоваться для поражения нескольких целей на разных расстояниях. Сам боевой лазер может обеспечить высокую летальность при более низких затратах, минимальной логистической нагрузке и повышенной эффективности, говорят в кабмине. Там назвали испытания "кульминацией значительного совместного инвестирования" Минобороны страны и ВПК. При этом характеристики лазерного оружия Dragon Fire всё ещё засекречены.
Ранее глава Комитета разведки Британии Джулиан Льюис рассказал, что может привести к войне с Россией. По его словам, новое правительство не может позволить себе отказаться от планов по увеличению расходов на оборону: Москва сочтёт это признаком слабости.
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