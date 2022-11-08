Британия испытала боевой лазер дальнего действия Dragon Fire

В Великобритании провели первые испытания лазерного энергетического оружия дальнего действия Dragon Fire. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Правительства Соединённого Королевства.

Dragon Fire. Фото © Theengineer.co.uk

"Испытание Великобританией первого лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия с высокой мощностью прошло в оборонной научно-технологической лаборатории (Dstl) Министерства обороны в Портон-Дауне", — сказано в тексте.

Dragon Fire может использоваться для поражения нескольких целей на разных расстояниях. Сам боевой лазер может обеспечить высокую летальность при более низких затратах, минимальной логистической нагрузке и повышенной эффективности, говорят в кабмине. Там назвали испытания "кульминацией значительного совместного инвестирования" Минобороны страны и ВПК. При этом характеристики лазерного оружия Dragon Fire всё ещё засекречены.