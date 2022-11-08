МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции

Через три года минимальный размер оплаты труда россиян будет превышать уровень прожиточного минимума на 10%. Как заметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании у президента Владимира Путина этого может быть недостаточно, так как целевым показателем является разница в 30%.

"Для роста доходов работающих граждан необходимо последовательно увеличивать разницу между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом. Мы считаем, что целевой ориентир — более 30%. В федеральном бюджете на ближайшую трёхлетку темп роста МРОТ установлен выше роста прожиточного минимума, и по итогам трёхлетнего периода мы ожидаем, что разница достигнет величины в 10%", — заявил Котяков.

Глава ведомства также напомнил, что уровень МРОТ увеличивался дважды в два этапа в этом году, а с нового года они вырастут выше ожидаемой инфляции. С учётом уже проведённой десятипроцентной индексации минимальный размер оплаты труда увеличится по отношению к уровню 1 января 2022 года на 16,9%, а прожиточный минимум — на 13,6%.