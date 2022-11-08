Минтруд прогнозирует рост зарплат выше инфляции в 2023 году

Рост зарплат жителей России по итогам 2023 года должен превысить уровень инфляции, увеличение окладов ожидается и в текущем году. Об этом во время совещания о поддержке доходов семей президенту Владимиру Путину заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"По итогам года ожидается повышение заработной платы при экономике, а исходя из социально-экономического прогноза, мы планируем, что в 2023 году рост зарплат превысит планируемую инфляцию", — отметил руководитель ведомства.