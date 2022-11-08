Минтруд прогнозирует рост зарплат выше инфляции в 2023 году
Глава Минтруда заявил, что рост зарплат будет выше инфляции в 2023 году
Рост зарплат жителей России по итогам 2023 года должен превысить уровень инфляции, увеличение окладов ожидается и в текущем году. Об этом во время совещания о поддержке доходов семей президенту Владимиру Путину заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
"По итогам года ожидается повышение заработной платы при экономике, а исходя из социально-экономического прогноза, мы планируем, что в 2023 году рост зарплат превысит планируемую инфляцию", — отметил руководитель ведомства.
Ранее глава государства заявил, что зарплаты жителей страны должны расти быстрее, нежели цены. По словам Владимира Путина, из-за роста инфляции сейчас наблюдается сложная ситуация с уровнем средней зарплаты по стране.
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