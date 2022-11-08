ЕК сочла невозможным введение потолка цен на российский газ

Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности введения потолка цен на российский газ в соответствии с требованиями, которые ранее были выдвинуты на саммите государств, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Вместо этого Еврокомиссия предлагает ввести "механизм корректировки рынка", однако пока не известно, по какому принципу он будет работать.