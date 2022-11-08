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8 ноября, 16:44

ЕК сочла невозможным введение потолка цен на российский газ

Reuters: Еврокомиссия предупредила о невозможности введения потолка цен на газ

Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности введения потолка цен на российский газ в соответствии с требованиями, которые ранее были выдвинуты на саммите государств, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Вместо этого Еврокомиссия предлагает ввести "механизм корректировки рынка", однако пока не известно, по какому принципу он будет работать.

В Еврокомиссии обсуждают отказ от введения ценового потолка на импортируемый газ

В Еврокомиссии обсуждают отказ от введения ценового потолка на импортируемый газ

Лайф писал, что Еврокомиссия распространила документ с рекомендациями по введению ценового потолка на газ в Великобритании и Швейцарии. Считается, что данный шаг повысит эффективность меры.

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Getty Images / Bodo Marks

Артур Белкин

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