Диетолог перечислила полезные свойства клетчатки

Пищевые волокна (или клетчатка) полезны для нашего здоровья. Согласно рекомендациям ВОЗ, норма ежедневного потребления этого компонента находится на уровне 25 граммов. О том, выполняем ли мы её, телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала диетолог, гастроэнтеролог Юлия Коковина.

Диетолог рассказала о полезных свойствах клетчатки. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

По словам врача, в среднем человек потребляет лишь 16 граммов пищевых волокон. Восполнить недостаток можно, обратив внимание на растительную пищу вроде орехов, запечённых яблок, а также на гречневую или рисовую кашу. Однако Коковина предупредила, что переизбыток клетчатки может навредить пищеварению.

"Переизбыток клетчатки — это тоже плохо, так как вызывает вздутие, газообразование и метеоризм. Летом люди часто переедают её, а осенью обращаются к специалистам", — объяснила она.

Кроме того, пищевые волокна делятся на растворимые и нерастворимые. Диетолог рекомендует употреблять оба вида, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.