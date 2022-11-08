Диетолог перечислила полезные свойства клетчатки
Диетолог Коковина рассказала о полезных свойствах клетчатки
Пищевые волокна (или клетчатка) полезны для нашего здоровья. Согласно рекомендациям ВОЗ, норма ежедневного потребления этого компонента находится на уровне 25 граммов. О том, выполняем ли мы её, телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала диетолог, гастроэнтеролог Юлия Коковина.
Диетолог рассказала о полезных свойствах клетчатки. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
По словам врача, в среднем человек потребляет лишь 16 граммов пищевых волокон. Восполнить недостаток можно, обратив внимание на растительную пищу вроде орехов, запечённых яблок, а также на гречневую или рисовую кашу. Однако Коковина предупредила, что переизбыток клетчатки может навредить пищеварению.
"Переизбыток клетчатки — это тоже плохо, так как вызывает вздутие, газообразование и метеоризм. Летом люди часто переедают её, а осенью обращаются к специалистам", — объяснила она.
Кроме того, пищевые волокна делятся на растворимые и нерастворимые. Диетолог рекомендует употреблять оба вида, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.
Ранее диетолог Коковина рассказывала, почему осенью лучше заменить свежие яблоки запечёнными. Также она порекомендовала есть больше тушёной и печёной пищи.
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