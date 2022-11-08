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8 ноября, 17:07

Спасатели нашли место аварийной посадки Ми-2 в Костромской области и выживших

Спасатели сумели обнаружить место аварийной посадки вертолёта Ми-2 в Костромской области, во время которой погиб один человек. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Ситников.

Спасатели обнаружили место аварийной посадки вертолёта Ми-2 в Костромской области. Видео © T.me / Сергей Ситников

На опубликованных кадрах видно, как глава региона заслушал доклад спасателей, которые сообщили об обнаружении места происшествия, находящееся в районе деревни Щетниково. Туда же по приказу губернатора направились бригады медиков. Сейчас выжившим на месте оказывают первую помощь спасатели.

При крушении Ми-2 в Костромской области погиб пациент и пострадали два фельдшера и два пилота

При крушении Ми-2 в Костромской области погиб пациент и пострадали два фельдшера и два пилота

Ранее Лайф сообщал, что вертолёт Ми-2, на борту которого было пять человек, разбился в четырёх километрах от аэропорта Сокеркино. Борт принадлежит АО "Костромское авиапредприятие", он выполнял полёт из Шарьи по заданию санитарной авиации. В результате погиб один человек, ещё четверо пострадали.

Обложка ©

T.me / Сергей Ситников

Артур Белкин

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