Спасатели нашли место аварийной посадки Ми-2 в Костромской области и выживших

Спасатели сумели обнаружить место аварийной посадки вертолёта Ми-2 в Костромской области, во время которой погиб один человек. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Ситников.

Спасатели обнаружили место аварийной посадки вертолёта Ми-2 в Костромской области. Видео © T.me / Сергей Ситников

На опубликованных кадрах видно, как глава региона заслушал доклад спасателей, которые сообщили об обнаружении места происшествия, находящееся в районе деревни Щетниково. Туда же по приказу губернатора направились бригады медиков. Сейчас выжившим на месте оказывают первую помощь спасатели.