Спасатели нашли место аварийной посадки Ми-2 в Костромской области и выживших
Спасатели сумели обнаружить место аварийной посадки вертолёта Ми-2 в Костромской области, во время которой погиб один человек. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Ситников.
Спасатели обнаружили место аварийной посадки вертолёта Ми-2 в Костромской области. Видео © T.me / Сергей Ситников
На опубликованных кадрах видно, как глава региона заслушал доклад спасателей, которые сообщили об обнаружении места происшествия, находящееся в районе деревни Щетниково. Туда же по приказу губернатора направились бригады медиков. Сейчас выжившим на месте оказывают первую помощь спасатели.
Ранее Лайф сообщал, что вертолёт Ми-2, на борту которого было пять человек, разбился в четырёх километрах от аэропорта Сокеркино. Борт принадлежит АО "Костромское авиапредприятие", он выполнял полёт из Шарьи по заданию санитарной авиации. В результате погиб один человек, ещё четверо пострадали.
T.me / Сергей Ситников