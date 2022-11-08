"Это будет катастрофой": НАТО отказалось от перемирия на Украине на условиях России
Генсек НАТО отказался добиваться прекращения огня на Украине на условиях России
НАТО не собирается добиваться прекращения боевых действий на Украине на условиях России, так как это создаст прецедент, что "применение силы ведёт к достижению политических целей", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Если Украина пойдёт на исполнение российских требований и примет тот факт, что Россия вторглась, захватила территории, есть риск продолжения нападений… Это будет катастрофой для Украины, но и опасностью для всех нас, поскольку это послало бы сигнал о том, что использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними странами", — пояснил он.
По его словам, Россия и раньше замахивалась на страны НАТО, пытаясь помешать Швеции и Финляндии стать членами блока, а также требуя вывода натовских сил из Восточной Европы. Столтенберг заверил, что альянс всё же "хочет прекращения войны", но видит единственный путь к этому: чтобы российский лидер Владимир Путин "уважал суверенитет своего соседа — Украины".
"РФ хочет восстановить систему сфер влияния, где они могли бы решать, что соседи могут или не могут делать. Это более опасный мир… Украина имеет право на самооборону. НАТО и союзники не являются стороной конфликта, но мы поддерживаем Украину", — добавил генсек альянса.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО расценивает риск российского ядерного удара по Украине как небольшой, при этом Североатлантический альянс относится к нему серьёзно. Вместе с тем генсек НАТО обвинил Москву в "безрассудном и безответственном поведении".
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