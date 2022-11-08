"Это будет катастрофой": НАТО отказалось от перемирия на Украине на условиях России

НАТО не собирается добиваться прекращения боевых действий на Украине на условиях России, так как это создаст прецедент, что "применение силы ведёт к достижению политических целей", сказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Если Украина пойдёт на исполнение российских требований и примет тот факт, что Россия вторглась, захватила территории, есть риск продолжения нападений… Это будет катастрофой для Украины, но и опасностью для всех нас, поскольку это послало бы сигнал о том, что использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними странами", — пояснил он.

По его словам, Россия и раньше замахивалась на страны НАТО, пытаясь помешать Швеции и Финляндии стать членами блока, а также требуя вывода натовских сил из Восточной Европы. Столтенберг заверил, что альянс всё же "хочет прекращения войны", но видит единственный путь к этому: чтобы российский лидер Владимир Путин "уважал суверенитет своего соседа — Украины".

"РФ хочет восстановить систему сфер влияния, где они могли бы решать, что соседи могут или не могут делать. Это более опасный мир… Украина имеет право на самооборону. НАТО и союзники не являются стороной конфликта, но мы поддерживаем Украину", — добавил генсек альянса.