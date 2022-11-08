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Регион
Опубликовано 8 ноября 2022, 20:27
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Эрдоган заявил, что Турция поддерживает вступление Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявил, что Анкара поддерживает вступление страны в НАТО, однако надеется на выполнение всех обговорённых ранее условий и ждёт конкретных шагов.

"Мы искренне надеемся на выполнение Швецией меморандума о вступлении в НАТО, который подписан тремя странами (Турцией, Финляндией и Швецией. — Прим. Лайфа). Мы ждём от неё конкретных шагов, которые будут отвечать духу союзничества в наших отношениях", — отметил турецкий лидер.

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Напомним, что Швеция и Финляндия передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Чтобы это произошло, необходимо согласие всех государств, которые входят в Североатлантический альянс. Турция выставила целый список условий.

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Артур Белкин
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