Эрдоган заявил, что Турция поддерживает вступление Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявил, что Анкара поддерживает вступление страны в НАТО, однако надеется на выполнение всех обговорённых ранее условий и ждёт конкретных шагов.

"Мы искренне надеемся на выполнение Швецией меморандума о вступлении в НАТО, который подписан тремя странами (Турцией, Финляндией и Швецией. — Прим. Лайфа). Мы ждём от неё конкретных шагов, которые будут отвечать духу союзничества в наших отношениях", — отметил турецкий лидер.