Эрдоган заявил, что Турция поддерживает вступление Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявил, что Анкара поддерживает вступление страны в НАТО, однако надеется на выполнение всех обговорённых ранее условий и ждёт конкретных шагов.
"Мы искренне надеемся на выполнение Швецией меморандума о вступлении в НАТО, который подписан тремя странами (Турцией, Финляндией и Швецией. — Прим. Лайфа). Мы ждём от неё конкретных шагов, которые будут отвечать духу союзничества в наших отношениях", — отметил турецкий лидер.
Напомним, что Швеция и Финляндия передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Чтобы это произошло, необходимо согласие всех государств, которые входят в Североатлантический альянс. Турция выставила целый список условий.
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