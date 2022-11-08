Названы две возможные причины смертельного ЧП с вертолётом Ми-2 под Костромой
Причиной падения вертолёта Ми-2 под Костромой могли стать неисправность и ошибка пилота
Упавший под Костромой вртолёт Ми-2. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
Экстренные службы рассматривают две вероятные причины крушения вертолёта Ми-2 в Костромской области – техническая неисправность борта и ошибка пилотирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Точная причина аварийной посадки вертолёта Ми-2 устанавливается. Рассматриваются две версии — неисправность и ошибка пилотирования", — сказал собеседник агентства в экстренных службах и добавил, что сам борт сильно повреждён в результате ЧП.
Ранее Лайф сообщал, что вертолёт Ми-2, на борту которого было пять человек, разбился в четырёх километрах от аэропорта Сокеркино. Борт принадлежит АО "Костромское авиапредприятие", он выполнял полёт из Шарьи по заданию санитарной авиации. В результате погиб один человек, ещё четверо пострадали.