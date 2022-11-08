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8 ноября, 18:17

Путин присвоил звание Героя России погибшему на СВО протоиерею Михаилу Васильеву

<p>Михаил Васильев. Фото © <a href="https://vk.com/komdiv76?z=photo-2499828_457270759/wall-2499828_134851" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / komdiv76</a></p>

Михаил Васильев. Фото © VK / komdiv76

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО настоятелю храма при штабе Ракетных войск стратегического назначения протоиерею Михаилу Васильеву.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя РФ Васильеву Михаилу Владимировичу — протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)", — сказано на официальном сайте Кремля.

Ранее Лайф сообщал, что настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб в ходе боевых действий в зоне СВО. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования его родным и семье.

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Андрей Бражников

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