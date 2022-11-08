Путин присвоил звание Героя России погибшему на СВО протоиерею Михаилу Васильеву

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя РФ Васильеву Михаилу Владимировичу — протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)", — сказано на официальном сайте Кремля.

Ранее Лайф сообщал, что настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб в ходе боевых действий в зоне СВО. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования его родным и семье.