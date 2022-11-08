Белый дом готовится сократить помощь ВСУ под давлением простых американцев
19Fortyfive: Американская общественность может заставить Вашингтон сократить помощь ВСУ
Белый дом готовится сократить объёмы помощи Киеву, так как общественность всё больше устаёт от конфликта. Об этом на страницах американского издания 19Fortyfive (1945) написал военный эксперт и колумнист Джек Бакби.
По его словам, Вашингтон уже готовится к тому моменту, когда придётся усадить Киев за стол переговоров. К этому ведут многомиллиардные пакеты помощи ВСУ, которые вызывают всё меньше поддержки со стороны простых американцев на фоне ухудшающейся экономической обстановки в Штатах.
"Американцы в массе своей не считают внешнюю политику самой насущной проблемой, и лишь 6% опрошенных организацией YouGov назвали национальную безопасность наиболее важным вопросом", — пишет Бакби.
Лайф писал, почему республиканцы хотят оставить Украину без финансовой помощи. По словам политолога Мажуева, они не хотят ядерной эскалации конфликта.
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