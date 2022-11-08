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Регион
Опубликовано 8 ноября 2022, 18:30
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Иностранцев поразило видео с российским солдатом, отбрасывающим гранаты ВСУ

Пользователи Twitter восхитились мужеством российского бойца, отбрасывающего гранаты ВСУ

За рубежом восхитились российским военным, который ловко отбрасывал гранаты, прилетающие с украинского дрона. Пользователи соцсети "Твиттер" весьма бурно отреагировали на появившееся видео, отметив мужество бойца. Лайф собрал некоторые из комментариев.

"Храбрый мужчина", — написал один из юзеров.

"Легенда", — подчеркнул другой.

Ещё один юзер отметил, что российский военный "заслуживает жить и увидеть своих детей снова". Также другой пользователь в шутку написал, что ему нужно, чтобы военнослужащий купил ему лотерейный билет.

СМИ узнали судьбу российского военного со стальными нервами, который отбрасывал гранаты ВСУ
СМИ узнали судьбу российского военного со стальными нервами, который отбрасывал гранаты ВСУ

"Я рад, что он не пострадал от этого", — признался пользователь.

"Раненый российский солдат, один в окопе, отмахивается от гранат украинского беспилотника, как от мух", — написал ещё один комментатор.

Кроме того, в соцсетях возмутились, что The Telegraph скрыл комментарии в "Ютубе" под видео с участием военнослужащего ВС РФ.

Напомним, военкоры обнародовали видео с дрона ВСУ, на котором запечатлены безуспешные попытки обстрелять российского солдата. Военный со стальными нервами дважды отбросил прилетающие к нему в окоп украинские гранаты, сброшенные с беспилотника.

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Иван Косицын
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