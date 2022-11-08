За рубежом восхитились российским военным, который ловко отбрасывал гранаты, прилетающие с украинского дрона. Пользователи соцсети "Твиттер" весьма бурно отреагировали на появившееся видео, отметив мужество бойца. Лайф собрал некоторые из комментариев.

"Храбрый мужчина", — написал один из юзеров.

"Легенда", — подчеркнул другой.

Ещё один юзер отметил, что российский военный "заслуживает жить и увидеть своих детей снова". Также другой пользователь в шутку написал, что ему нужно, чтобы военнослужащий купил ему лотерейный билет.

"Я рад, что он не пострадал от этого", — признался пользователь.

"Раненый российский солдат, один в окопе, отмахивается от гранат украинского беспилотника, как от мух", — написал ещё один комментатор.

Кроме того, в соцсетях возмутились, что The Telegraph скрыл комментарии в "Ютубе" под видео с участием военнослужащего ВС РФ.