Иностранцев поразило видео с российским солдатом, отбрасывающим гранаты ВСУ
Пользователи Twitter восхитились мужеством российского бойца, отбрасывающего гранаты ВСУ
За рубежом восхитились российским военным, который ловко отбрасывал гранаты, прилетающие с украинского дрона. Пользователи соцсети "Твиттер" весьма бурно отреагировали на появившееся видео, отметив мужество бойца. Лайф собрал некоторые из комментариев.
"Храбрый мужчина", — написал один из юзеров.
"Легенда", — подчеркнул другой.
Ещё один юзер отметил, что российский военный "заслуживает жить и увидеть своих детей снова". Также другой пользователь в шутку написал, что ему нужно, чтобы военнослужащий купил ему лотерейный билет.
"Я рад, что он не пострадал от этого", — признался пользователь.
"Раненый российский солдат, один в окопе, отмахивается от гранат украинского беспилотника, как от мух", — написал ещё один комментатор.
Кроме того, в соцсетях возмутились, что The Telegraph скрыл комментарии в "Ютубе" под видео с участием военнослужащего ВС РФ.
Напомним, военкоры обнародовали видео с дрона ВСУ, на котором запечатлены безуспешные попытки обстрелять российского солдата. Военный со стальными нервами дважды отбросил прилетающие к нему в окоп украинские гранаты, сброшенные с беспилотника.