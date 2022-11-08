"Впечатлили весь мир": Гус Хиддинк вспомнил "волшебное" время работы в сборной России по футболу

Известный голландский специалист и бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк назвал волшебным время, которое он провёл в нашей национальной команде. Сегодня прославленному наставнику исполнилось 76 лет.

"Время, которое я провёл в сборной России и "Анжи", было волшебным. Я горжусь тем, что работал со многими молодыми, смелыми игроками и сотрудниками персонала. Заняв третье место на Евро-2008, мы впечатлили весь мир!", — заявил Хиддинк, которого цитирует "Спорт-Экспресс".

Гус Хиддинк возглавлял сборную России по футболу с 2006 по 2010 годы. При нём наша национальная команда добилась лучшего достижения в новейшей истории — заняла третье место на чемпионате Европы 2008 года.