"Впечатлили весь мир": Гус Хиддинк вспомнил "волшебное" время работы в сборной России по футболу
Гус Хиддинк назвал волшебным время, которое он провёл в сборной России по футболу
Известный голландский специалист и бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк назвал волшебным время, которое он провёл в нашей национальной команде. Сегодня прославленному наставнику исполнилось 76 лет.
"Время, которое я провёл в сборной России и "Анжи", было волшебным. Я горжусь тем, что работал со многими молодыми, смелыми игроками и сотрудниками персонала. Заняв третье место на Евро-2008, мы впечатлили весь мир!", — заявил Хиддинк, которого цитирует "Спорт-Экспресс".
Гус Хиддинк возглавлял сборную России по футболу с 2006 по 2010 годы. При нём наша национальная команда добилась лучшего достижения в новейшей истории — заняла третье место на чемпионате Европы 2008 года.
Ранее же Лайф рассказывал, что нынешний главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин продлил контракт с национальной командой до лета 2024 года.
ТАСС / Тырин Денис