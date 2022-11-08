Пентагон подтвердил передачу Украине двух комплексов ПВО NASAMS
США передали Украине два комплекса ПВО NASAMS, которые уже могут применяться в зоне боевых действий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
По словам Райдера, речь идёт о комплексах, которые Вашингтон обещал передать ВСУ минувшим летом. Обучение украинских военных по работе с ними проходило в Европе. При этом он не стал отвечать на вопрос о возможных поставках оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS.
Ранее Лайф сообщал, что США выделили Киеву очередной пакет военной помощи на 400 миллионов долларов, в который вошли в том числе чешские танки Т-72.
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