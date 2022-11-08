МЧС опубликовало видео эвакуации выживших с места крушения Ми-2 под Костромой
МЧС России в своём телеграм-канале опубликовало видео эвакуации пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Костромской области. Речь идёт о двух пилотах и двух фельдшерах.
Эвакуация пострадавших при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 под Костромой. Видео © t.me / МЧС России
На кадрах видно, как сначала спасатели пытаются добраться до места ЧП, а затем активно выносят выживших. Работы проходят в условиях полной темноты. Все четверо пострадавших в настоящее время доставлены в городскую больницу Костромы.
Ранее Лайф сообщал, что вертолёт Ми-2, на борту которого было пять человек, разбился в четырёх километрах от аэропорта Сокеркино. Борт принадлежит АО "Костромское авиапредприятие", он выполнял полёт из Шарьи по заданию санитарной авиации. В результате погиб один человек, ещё четверо пострадали.
t.me / МЧС России