В Китае рассказали, как Европу накрыл страх из-за США и Украины

Политики Европы встревожены, что в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс единство США и европейских стран в вопросе поддержки Киева "рухнет". Также в Европе опасаются возможного сокращения военной помощи Украине со стороны Вашингтона, полагает китайская "Жэньминь жибао".

"Союзники США в Европе всё больше тревожатся из-за того, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах единый фронт, созданный Западом для борьбы с Россией, вскоре рухнет", — говорится в материале газеты.

Авторы обратили внимание, что в среде американских политиков обострились споры о продолжении поддержки Киева. Лидер Республиканской партии в Палате представителей Кевин Маккарти, в частности, заявил, что его политическая сила остановит поддержку Киева в случае победы на выборах, а группа конгрессменов от демократов обратилась к президенту США Джо Байдену с призывом заставить киевские власти искать дипломатическое решение кризиса.

В публикации отмечается также, что в США всё больше распространяется усталость от Украины, и теперь можно говорить о трещине в "вашингтонском консенсусе". Представители обеих основных партий в Америке обеспокоены влиянием помощи Киеву на внутренние проблемы в США, прежде всего рекордную инфляцию. Кроме того, в Вашингтоне озабочены и общемировыми последствиями — энергетическим кризисом и подорожанием продовольствия и удобрений.