Макрон раскритиковал закон о сокращении инфляции в США

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил принятый администрацией Джо Байдена закон о сокращении инфляции в США (IRA), назвав его недружественным и не соответствующим нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

"Невозможно говорить о декарбонизации промышленности, не упомянув о законе о сокращении инфляции в США, а также о том, что нам в Европе ещё придётся столкнуться с его последствиями", — заявил Макрон во время выступления 8 ноября в Елисейском дворце перед представителями 50 французских промышленных объектов.

Французский лидер подчеркнул, что Штаты являются производителем дорогостоящего газа, продают его дороже, чем европейские страны, а также предлагают огромную финансовую поддержку ряду секторов, что "полностью отодвигает европейский проект с рынка". Макрон добавил, что планирует обсудить эту тему "в дружеской атмосфере" во время своей поездки в Вашингтон в начале декабря.