Макрон раскритиковал закон о сокращении инфляции в США
Макрон: Закон США о сокращении инфляции является недружественным и противоречит нормам ВТО
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил принятый администрацией Джо Байдена закон о сокращении инфляции в США (IRA), назвав его недружественным и не соответствующим нормам Всемирной торговой организации (ВТО).
"Невозможно говорить о декарбонизации промышленности, не упомянув о законе о сокращении инфляции в США, а также о том, что нам в Европе ещё придётся столкнуться с его последствиями", — заявил Макрон во время выступления 8 ноября в Елисейском дворце перед представителями 50 французских промышленных объектов.
Французский лидер подчеркнул, что Штаты являются производителем дорогостоящего газа, продают его дороже, чем европейские страны, а также предлагают огромную финансовую поддержку ряду секторов, что "полностью отодвигает европейский проект с рынка". Макрон добавил, что планирует обсудить эту тему "в дружеской атмосфере" во время своей поездки в Вашингтон в начале декабря.
Ранее Лайф писал, что Вашингтон уличили в стремлении нажиться на европейском энергокризисе. По данным газеты "Синьхуа", увидев истинное лицо "союзника", европейцы забеспокоились и вознегодовали.
ТАСС / ЕРА / LUDOVIC MARIN / POOL