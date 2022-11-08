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8 ноября, 19:34

Макрон раскритиковал закон о сокращении инфляции в США

Макрон: Закон США о сокращении инфляции является недружественным и противоречит нормам ВТО

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил принятый администрацией Джо Байдена закон о сокращении инфляции в США (IRA), назвав его недружественным и не соответствующим нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

"Невозможно говорить о декарбонизации промышленности, не упомянув о законе о сокращении инфляции в США, а также о том, что нам в Европе ещё придётся столкнуться с его последствиями", — заявил Макрон во время выступления 8 ноября в Елисейском дворце перед представителями 50 французских промышленных объектов.

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Французский лидер подчеркнул, что Штаты являются производителем дорогостоящего газа, продают его дороже, чем европейские страны, а также предлагают огромную финансовую поддержку ряду секторов, что "полностью отодвигает европейский проект с рынка". Макрон добавил, что планирует обсудить эту тему "в дружеской атмосфере" во время своей поездки в Вашингтон в начале декабря.

Ранее Лайф писал, что Вашингтон уличили в стремлении нажиться на европейском энергокризисе. По данным газеты "Синьхуа", увидев истинное лицо "союзника", европейцы забеспокоились и вознегодовали.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / LUDOVIC MARIN / POOL

Юлия Коновалова

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