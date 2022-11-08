Основатель рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет
Основатель, экс-вокалист и бывший лидер шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет. Трагическую новость сообщил бас-гитарист коллектива Питер Эгнью.
"Дэн умер сегодня в 12:40. Это самое печальное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать", — говорится в заявлении Эгнью, которое опубликовано на странице Nazareth в соцсетях.
Бас-гитарист добавил, что он потерял лучшего друга, а мир — "одного из величайших певцов, которые когда-либо жили".
Маккаферти основал Nazareth в 1968 году вместе с Питером Энгью, Мэнни Чарлтоном и Дэрелом Свитом. Группа обрела популярность после выхода альбома Hair of the Dog (1975). После ухода из коллектива по состоянию здоровья в 2013 году Маккаферти выпустил сольный альбом Last Treatment (2019). Известно, что музыкант покинул группу из-за болезни лёгких. Он страдал хронической обструктивной болезнью лёгких.
Ранее сообщалось, что у гитариста британской группы Duran Duran Энди Тейлора диагностировали рак четвёртой стадии. Болезнь была обнаружена ещё четыре год назад, и сейчас она не угрожает его жизни.
ТАСС / Игорь Зарембо