Основатель рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет

Основатель, экс-вокалист и бывший лидер шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет. Трагическую новость сообщил бас-гитарист коллектива Питер Эгнью.

"Дэн умер сегодня в 12:40. Это самое печальное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать", — говорится в заявлении Эгнью, которое опубликовано на странице Nazareth в соцсетях.

Бас-гитарист добавил, что он потерял лучшего друга, а мир — "одного из величайших певцов, которые когда-либо жили".

Маккаферти основал Nazareth в 1968 году вместе с Питером Энгью, Мэнни Чарлтоном и Дэрелом Свитом. Группа обрела популярность после выхода альбома Hair of the Dog (1975). После ухода из коллектива по состоянию здоровья в 2013 году Маккаферти выпустил сольный альбом Last Treatment (2019). Известно, что музыкант покинул группу из-за болезни лёгких. Он страдал хронической обструктивной болезнью лёгких.