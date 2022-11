Основатель рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет

Маккаферти основал Nazareth в 1968 году вместе с Питером Энгью, Мэнни Чарлтоном и Дэрелом Свитом. Группа обрела популярность после выхода альбома Hair of the Dog (1975). После ухода из коллектива по состоянию здоровья в 2013 году Маккаферти выпустил сольный альбом Last Treatment (2019). Известно, что музыкант покинул группу из-за болезни лёгких. Он страдал хронической обструктивной болезнью лёгких.