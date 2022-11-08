"Засекреченные списки" принесли РЕН ТВ лидерство в мужской аудитории в дни ноябрьских праздников

Праздничная программа, которую подготовил для своих зрителей РЕН ТВ с 4 по 6 ноября, обеспечила телеканалу лидерство в мужской аудитории крупных городов среди всех федеральных каналов с долей около 10%, согласно данным Mediascope. Особый вклад в эту победу внесла премьера документального спецпроекта "Засекреченные списки. Русский мир: своих не бросаем!". Премьера была приурочена к празднованию Дня народного единства и посвящена анализу самой актуальной проблематики.

Документальный тематический марафон сюжетов об армии России и секретах её тактики, российском вооружении и наших союзниках на различных континентах продлился на РЕН ТВ с 9 до 18 часов 4 ноября со средней долей, по данным Mediascope, около 11% и беспрецедентными для документально-публицистического проекта долями рекордных выпусков 12,9 – 13,4%.

В вечернем и ночном прайме 4 ноября аудиторию ждал марафон культовых фильмов режиссёра Алексея Балабанова "Брат", "Брат 2", "Война", "Кочегар" и "Я тоже хочу", а также фильм Сергея Бодрова-младшего "Сёстры".

5 и 6 ноября РЕН ТВ показал все лучшие криминальные боевики с Джейсоном Стэйтемом в главной роли: три части остросюжетного "Перевозчика", "Адреналин 2: Высокое напряжение", "Шальная карта", "Ограбление на Бейкер – Стрит", "Хаос", "Механик", "Механик: Воскрешение", "Паркер".