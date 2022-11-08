В Останкино состоялась церемония открытия "Галереи звёзд" советских дикторов
В Останкинской башне сегодня открыли "Галерею звёзд" на церемонии памяти об ушедших из жизни советских дикторах.
Как напоминает телеканал "Звезда", впервые идея создания звёздной галереи появилась в Останкино 15 лет назад. Вначале увековечить память известных деятелей телевидения планировали рядом с прудом напротив телецентра. Однако затем, когда появилось место в телебашне, решили установить галерею здесь.
"Учителя-то были великие. Я застал ещё то великое телевидение. Центральное телевидение, как его называли. Это были профессионалы более высокого класса, чем сейчас. Это раз. А во-вторых, лица были другие. Они добрее были намного. И они продукцию делали добрее, чем мы сейчас", — рассказал президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов.
Галерея — это дань уважения тем, благодаря которым и появилось современное телевидение. Здесь могут оставить слова признания зрители со всей страны и свои благодарности ученики знаменитых телеведущих. Организаторы подсчитали, что имеющегося места в галерее хватит ещё как минимум на 100 звёзд.
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ТАСС / Михаил Терещенко