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8 ноября, 21:02

Российский хоккеист "Колорадо" Ничушкин перенёс операцию и пропустит около месяца

Российский нападающий Валерий Ничушкин, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб "Колорадо", перенёс операцию на лодыжке и пропустит примерно месяц. Об этом рассказал главный тренер команды Джаред Беднар.

"Ничушкин перенёс операцию на лодыжке и пропустит около месяца", — сказал наставник, чей комментарий на странице в соцсетях приводит журналист сайта НХЛ Райан Булдинг.

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В семи поединках нынешнего сезона НХЛ Ничушкин забросил семь шайб и сделал пять результативных передач. Он не принимал участия в матчах с 26 октября. В прошлом сезоне российский хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли, в 20 матчах плей-офф набрав 15 очков (девять шайб плюс шесть результативных передач).

В июле стало известно, что Ничушкин подписал с "Колорадо" новый контракт на восемь лет, по которому он заработает 49 миллионов долларов.

Ранее Лайф писал, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Эдмонтона": форвард забросил 788-ю шайбу НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.

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ТАСС / AP / John Locher

Иван Косицын

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