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8 ноября, 20:55

СМИ рассказали о демарше, который Сунак решил устроить на саммите "Двадцатки"

Independent: Сунак на G20 намерен "высказать недовольство" чиновникам из России

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак при поддержке союзников готов публично высказать недовольство любому представителю России на предстоящем саммите G20 на Бали. Об этом газете Independent сообщил представитель главы британского кабмина.

"Премьер-министр считает, что было бы правильно, если бы мы коллективно с нашими союзниками высказали недовольство любому российскому чиновнику, присутствующему на G20, по поводу их продолжающейся незаконной войны", приводит издание слова представителя Сунака.

Неназванный политик не стал уточнять, будет ли премьер сидеть на саммите рядом с Владимиром Путиным, если российский лидер решит посетить мероприятие.

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Саммит G20 состоится на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Ранее Владимир Путин заявлял, что вопрос о его поездке туда окончательно не решён. Но российская сторона обязательно примет участие в форуме, заверил он.

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ТАСС / АР / Steve Reigate

Юлия Коновалова

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