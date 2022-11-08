СМИ рассказали о демарше, который Сунак решил устроить на саммите "Двадцатки"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак при поддержке союзников готов публично высказать недовольство любому представителю России на предстоящем саммите G20 на Бали. Об этом газете Independent сообщил представитель главы британского кабмина.

"Премьер-министр считает, что было бы правильно, если бы мы коллективно с нашими союзниками высказали недовольство любому российскому чиновнику, присутствующему на G20, по поводу их продолжающейся незаконной войны", — приводит издание слова представителя Сунака.

Неназванный политик не стал уточнять, будет ли премьер сидеть на саммите рядом с Владимиром Путиным, если российский лидер решит посетить мероприятие.